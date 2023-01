Vilvoords schepen de Bakker over afgevoerde circulatieplannen: ‘Timing zat niet goed’

Woensdag raakte bekend dat de stad Vilvoorde de circulatieplannen in de wijk Faubourg, die al in een testfase zat, en Koningslo ging afvoeren. Volgens schepen de Bakker is dat sowieso wel maar tijdelijk. “Mijn ambitie was groter dan dit, maar ik sta achter deze beslissing vanuit het college om nu alles voorlopig terug te draaien. De combinatie met alle voorbije en de nog lopende werven én de vertragingen die zijn opgelopen door allerlei crisissen was niet houdbaar. Bovenop alle andere verkeersleed in de stad was dit er duidelijk te veel aan. Een circulatieplan is altijd ingrijpend. Het blokkeert verkeer uit bepaalde delen van de wijk om de algemene autodruk naar beneden halen. Maar je hebt nu éénmaal uitgangen nodig. Dus in bepaalde straten wordt de stroom groter. Dat geeft nieuwe knelpunten.”

Ze blijft overtuigd van de aanpak. “Al had het plan sneller klaar moeten zijn. Het was de eerste keer dat we systematisch, wijk per wijk, de knelpunten wilden aanpakken die de diensten al langer kenden en die ook uit de klachten van de bewoners terugkwamen. Dat is ook bevestigd in de ideeënfase. Er is wel degelijk vertrokken voor de plannen vanuit de input van de bewoners. De timing zat gewoon fout. “

Het stadsbestuur blijft achter de mobiliteitsplannen staan. “In één of andere vorm zullen er wel degelijk wijkcirculatieplannen komen maar dat zal niet meer deze legislatuur zijn. Ook bij een volgende, eventueel andere meerderheid, zal dit aan de orde zijn. Sommige mensen zullen ook ontgoocheld zijn want de laatste maanden hebben we ook heel wat positieve reacties opgevangen over sommige van de ingrepen die er gebeurd zijn. Ik hoor en lees mensen die blij zijn met de rust in sommige straten, en over de toegenomen veiligheid voor fietsers en voetgangers. We hebben verwachtingen gecreëerd en die worden nu op de lange baan geschoven. De geesten moeten misschien nog rijpen, dat kan zeker. Het vraagt een aanpassing en verandering van gewoontes. Maar het is niet de moment om dit nu te gaan vragen van de mensen. Ik beschouw het niet als een nederlaag. We wilden te veel in één legislatuur.”