Vilvoordse horeca houdt z’n hart vast

Cafés, restaurants of brasseries, in tegenstelling tot in Brussel wordt daar in Vilvoorde geen onderscheid in gemaakt. Tot vandaag moeten ze allemaal om 23 uur dicht en misschien gaat binnenkort elke zaak voor een maand op slot. Enerzijds is er begrip voor een mogelijke verstrenging, anderzijds wordt er gevreesd voor de toekomst van de Vilvoordse horeca. “Er zijn nu al sinds de verstrenging in Brussel veel minder reservaties in ons restaurant”, reageert Alfons Gulickx van restaurant De Kuiper. “Mensen zijn nu al erg angstig. Als we nu ook helemaal weer de deuren moeten sluiten, is het de zoveelste klap die onze horeca krijgt.”

Meer hierover vanavond in ons nieuws.