Vilvoordse horeca over coronapas: “Geen zin om boeman te spelen”

Brussel overweegt om vanaf volgende maand een coronapas te verplichten als je op café of restaurant wil. Als het daar effectief ingevoerd wordt, dan is Vilvoorde geneigd om aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dezelfde regeling te vragen. Al zien heel wat horecazaken in Vilvoorde dat niet meteen zitten.

Vandaag kan je in Brussel nog zonder coronapas op restaurant of café, vanaf oktober mogelijk niet meer. De hoofdstad spiegelt zich aan cijfers uit andere landen. Daar waar een coronapas werd ingevoerd voor wie op café of restaurant wil, stijgt de vaccinatiegraad. Laat dat nu net ook de uitdaging zijn van Brussel en heel wat gemeenten in de Rand. “We moeten er alles aan doen om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. “Dan is het systeem van het COVID Safe Ticket een zeer welgekomen regel. Al wil ik het niet verplichten. Horecauitbaters moeten voor zichzelf kunnen beslissen of ze zo'n ticket vragen of niet.”

Uit een rondvraag blijkt dat er in Vilvoorde weinig animo is voor een coronapas. “80 procent van onze klanten zijn volledig gevaccineerd”, zegt Asaf Beyazgul van het café ‘De Koning van Spanje’. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk. Het is niet onze taak om mensen te vragen of ze gevaccineerd zijn.” Ook bij brasserie De Brabander zien ze een pas niet zitten. “Ik denk dat het een tijdrovend werkje is. Als iemand het dan niet bijheeft, wat doe je dan”, vraagt uitbater Nathan Steenackers zich af. “Ik heb geen zin om boeman te spelen.”

Bonte hoopt toch dat zoveel mogelijk zaken toehappen als ze de keuze zouden krijgen. “Het kan commercieel interessant zijn om met een COVID Safe Ticket te werken. Dan zit je in een zaak waar zowel de klanten als de uitbaters gerustgesteld zijn”, besluit Bonte. Andere randgemeenten - waaronder Dilbeek, Grimbergen en Wemmel - zien de invoering van een coronapas voorlopig niet zitten.