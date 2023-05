Vilvoordse stadsarbeider (25) na ontslag door racistische video: “Ik heb er spijt van”

“Mijn cliënt heeft spijt van die video. Hij is helemaal niet racistisch ingesteld.” Dat laat advocate Anneliese Simoens weten in naam van een van de twee stadsarbeiders die de stad Vilvoorde ontsloeg nadat een video met racistische commentaren op Facebook werd gepost.

De twee medewerkers filmden tijdens de diensturen een groep moslimfamilies die deelnamen aan het Suikerfeest op 21 april en voorzagen het van racistische commentaar. Het filmpje werd online gedeeld en lokte op zijn beurt heel wat dreigende en hatelijke reacties uit tegen de moslimgemeenschap. Op basis van het tuchtonderzoek en na kennisname van het verweer van de betrokken medewerkers besloot het college van burgemeester en schepenen deze week om beide medewerkers met directe ingang te ontslaan.

Anneliese Simoens is de advocate van een van betrokken stadsarbeiders, een 25-jarige man die verder anoniem wil blijven. “Mijn cliënt is heel erg overweldigd geweest door wat er gebeurd is”, zegt Simoens. “Hij betreurt dat het gebeurd is. Nooit had hij gedacht dat dit zo’n impact zou hebben. Hij wil nu vooral de sereniteit bewaren en wegblijven van alle heisa.”

De man legt zich volgens Simoens ook neer bij het onslag. “Dat is in tegenstelling tot sommige berichten die al verschenen geen ontslag om dringende reden. Hij was een contractueel en zijn opzegvergoeding wordt dus uitbetaald. Hij is intussen wel al actief op zoek naar ander werk.”