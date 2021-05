Vilvoordse Syriëstrijdster vertelt op proces over kalifaat

De Brusselse correctionele rechtbank boog zich gisteren over de verzetsprocedure van de Vilvoordse Syriëgangster Noura Firoud. Voor het eerst vertelde ze op een openbare zitting over het leven in het kalifaat. “Van zodra ik daar aankwam, wist ik dat ik te ver was gegaan.” Het federaal parket vordert vijf jaar cel tegen de vrouw.

Firoud kwam in 2013 in het nieuws toen ze als levenspartner van Sharia4Belgium-kopstuk Houssien Elouassaki naar het front in Syrië trok. Ze was toen 17 jaar. In 2019 werd ze bij verstek veroordeeld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. Volgens de rechter had Firoud zich actief ten dienste gesteld van IS, omdat ze er een gezin had gesticht met een andere Syriëstrijder. Firoud betwist die uitspraak. Haar advocaten menen enerzijds dat de correctionele rechtbank niet bevoegd is en vragen de vrijspraak. Ook is Firoud volgens haar advocaten geen aanhangster van IS en probeerde ze meermaals terug te keren naar ons land.

Gevlucht voor problemen

“Ik was niet verloofd met Houssien Elouassaki,” verklaarde Noura Firoud op de zitting. “Ik had het thuis heel moeilijk en had psychische problemen. Ik leerde Elouassaki twee weken voor mijn vertrek kennen. Hij wilde met me trouwen in Syrië, maar ik wou eigenlijk gewoon weg van thuis.” Volgens haar advocaten vluchtte Firoud in die periode telkens weg voor haar problemen. “Ze is verschillende keren geschorst van school, kwam op haar veertiende in aanraking met het gerecht en vluchtte daarna meerdere keren weg uit het opvangcentrum waar ze verbleef.” In de periode voor haar vertrek, begon ze te radicaliseren. Na een zoveelste ruzie met haar moeder is ze in een impulsieve bui via Turkijke naar Syrië vertrokken.”

Opgesloten en verkracht

Volgens de verdediging was het meteen duidelijk dat Firoud een verkeerde keuze had gemaakt. “Het was er niet zoals het mij beloofd was,” verklaarde de Vilvoordse. “Ik werd meteen opgesloten in een huis en werd daar mishandeld. Ik moest met iemand trouwen en die man verkrachtte me keer op keer. Ik kreeg drie kinderen van hem.” Uiteindelijk kwam Firoud in een kamp in het noorden van Syrië terecht en kon ze van daaruit vluchten naar Istanboel. Daar woonde en werkte ze meer dan een jaar onder een valse naam. “Mijn kinderen gingen er naar school,” aldus Firoud. “In oktober 2020 ben ik naar België gekomen, waar ik in de gevangenis ben beland.”

Het federaal parket vorderde gisteren de bevestiging van het verstekvonnis waarin Firoud werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering. De parketmagistraat gelooft niet dat Firoud meermaals probeerde te ontsnappen uit Syrië. De verdediging vroeg na een lang pleidooi om de vrijspraak. Op 3 juni doet de rechtbank een uitspraak in de zaak.