ViTes bouwt nieuwe Kringwinkel in Sint-Pieters-Leeuw

In 2019 ontving de Kringwinkel aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw 68 340 klanten en 9 678 gevers. “We barsten daar al een hele tijd zowat uit onze voegen”, zegt Luc Daelemans, operationeel directeur van de ViTeS-groep van de Kringwinkels. “Een betere winkelervaring en een comfortabelere manier om goederen te brengen naar De Kringwinkel zijn maar twee van de vele redenen om een volledig nieuwe site in Sint-Pieters-Leeuw te bouwen, iets verder aan dezelfde Bergensesteenweg.”

De Kringwinkel is een tweedehandswinkel, maar vooral ook een sociaal tewerkstellingsproject. “Met de bouw van de nieuwe HUB kunnen we de tewerkstelling meer dan verdubbelen” zegt Ingrid De Roo, verantwoordelijke communicatie van de ViTeS-groep. “Nu werken er 25 mensen voor De Kringwinkel in Sint-Pieters-Leeuw, op termijn is er plaats voor 55 mensen. Om dat te kunnen realiseren zullen we samenwerken met lokale partners zoals het OCMW en de VDAB.” De nieuwe winkel zal 950 vierkante meter groot zijn en het geefpunt wordt 300 vierkante meter groot. Het gaat om een bijna energieneutraal gebouw met warmtepompen, zonnepannelen en regenwaterrecuperatie. De opening is gepland voor het najaar van 2021.