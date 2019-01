Vlaams Belang Halle start petitie tegen moskee

Vlaams Belang lanceert bovenop een juridische procedure nu ook een onlinepetitie. Dat was vorige week beslist op een buurtvergadering die de partij belegde met de omwonenden: volgens de partij moet de petitie het signaal geven dat er geen draagvlak is voor de moskee. Volgens VB-gemeenteraadslid Andre Gorgon tikt de tijd: aangezien de petitie samen met het bezwaarschrift moet worden ingediend is de partij immers afhankelijk van de beroepstermijn. En die vervalt op 5 februari.

De Halse moskee is momenteel gevestigd in een pand aan de overkant. De vzw Arrahman die de moskee uitbaat, kreeg onlangs van de stad Halle groen licht om het gebedshuis in te richten in een om te vormen loods. Tegen de plannen werden van meet af aan tal van bezwaren ingediend omwille van verkeersoverlast en brandveiligheid. De stad Halle keurde de omgevingsvergunning toch goed, zij het onder voorwaarden.