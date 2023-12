Vlaams Belang komt na achttien jaar terug op met eigen lijst voor gemeenteraadsverkiezingen in Merchtem

Vlaams Belang komt met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Merchtem op met een eigen lijst. Dat kondigde de partij aan tijdens een bijeenkomst in het August De Boeckhuis. Het is van 2006 geleden dat de partij in Merchtem een lijst indiende voor de gemeenteraadverkiezingen.

De lijst wordt getrokken door een vrouw, namelijk Marleen Clavelle (52). Op de tweede plaats staat Pol Verspecht (36). André Toujour (68), die acht jaar in Merchtem woont, is kandidaat op de vierde plaats. “Op de derde plaats komt een vrouw, maar die naam wordt pas later bekend gemaakt”, zegt Pol Verspecht. “Het volledige programma wordt pas later bekend gemaakt, maar we kunnen nu al zeggen dat mobiliteit een belangrijk thema is. Zo willen we geen ring in Merchtem, want dat is het probleem verplaatsen. Daarnaast is er de laatste jaren een wildgroei aan appartementen in Merchtem. Dit creëert een aanzuigeffect van onder meer mensen uit Brussel, met verdere vervreemding tot gevolg.”

“We willen onze Vlaamse eigenheid en tradities behouden en Merchtem vrijwaren van verstedelijking of verbrusseling door instroom van anderstaligen. Er is veel Frans te horen in scholen, winkels en op het gemeentehuis, maar de voertaal is hier wel het Nederlands. We willen Merchtem Vlaams houden. We willen onze identiteit redden, geen instroom creëren en onze gemeente landelijk houden.”

Het is van in 2006 geleden dat de partij in Merchtem met een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen opkwam. Toen werd Dirk Vanderstappen met 412 voorkeurstemmen het enige gemeenteraadslid van Vlaams Belang Merchtem. Dat bleef hij tot 2012. Sindsdien is er in Merchtem voor de gemeenteraadsverkiezingen geen lijst van Vlaams Belang meer opgekomen. De partij vond in 2012 naar eigen zeggen geen kandidaten voor een lijst. Dat was ook het geval in 2018.