Vlaams Belang pleit voor vestigingsstop van niet-Europeanen in Vlaamse Rand

Het voorbije jaar groeide de bevolking in Vlaanderen gemiddeld met 1,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Maar in de Vlaamse Rand was de bevolkingsaangroei een pak hoger. Dat komt onder andere door verhuisbewegingen vanuit Brussel naar de Rand. Volgens Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) uit Beersel komt het Nederlands daardoor onder druk te staan. Hij stelt een radicale oplossing voor: een vestigingsverbod in de Vlaamse Rand voor niet-Europeanen.

De Vlaamse Rand blijft voor velen een aantrekkelijke plek om te wonen. Veel werkgelegenheid, niet te ver van de stad en toch groen. Maar Vlaams parlementslid Slootmans vindt dat de instroom van mensen met een migratieachtergrond het Nederlands onder druk zet en het niveau van het onderwijs naar beneden haalt. “Daarom moeten we kordaat maatregelen nemen. Daarom pleiten wij voor een vestigingsstop van niet-Europeanen. Daarmee willen we de zogenaamde ‘ghetto-isering’ tegengaan en al wie al in de Vlaamse Rand woont de kans bieden om te integreren.”

Of dat wettelijk allemaal kan, is nog maar de vraag. Maar Slootmans ziet geen problemen. “Er is nu ook al wetgeving rond wonen in eigen streek. Sociale huisvesting is ook een vorm van discriminatie waarbij je bepaalde categorieën van mensen gaat bevooroordelen. Als het proportioneel is, kan je dat beargumenteren.”

Vilvoorde

Eén van de gemeenten waar de bevolking het snelst stijgt, is de stad Vilvoorde. Maar een vestigingsverbod is voor burgemeester Hans Bonte (Vooruit) geen optie. “Het is duidelijk dat de verkiezingen naderen,” zegt hij. “We leven in een Europese Unie met vrij verkeer van mensen en goederen. Het lijkt me ook bizar, want vooraleer iemand dan verhuist, zou hij toestemming moeten vragen aan de burgemeester. Ik vind het dus zelfs een beetje een griezelig voorstel.”

Toch erkent Bonte de problematieken die samengaan met een sterke bevolkingstoename. “Onze stad groeit snel. En daarbij verkleuren en worden we meertaliger. In Vilvoorde is het zo dat de meerderheid van de inwoners een andere herkomst heeft. Daarom blijf ik pleiten voor de erkenning van Vilvoorde als centrumstad. Zo zouden we meer middelen krijgen om te investeren in onderwijs, kinderopvang en inburgering.”

Gemeenschapsvorming in Asse

Ook in Asse groeit de bevolking snel. Jaarlijks komt er 2 procent aan inwoners bij. Het gemeentebestuur zet daarom vooral in op gemeenschapsvorming. “We zijn nieuwe scholen aan het bouwen en leggen twee nieuwe parken en een vrijetijdscentrum aan,” aldus schepen van Burgerzaken Jan De Backer (cd&v). “Het heeft weinig zin om te mokken over de bevolkingsaangroei. Wij maken er het beste van en trekken daar veel middelen voor uit.”