Vlaams Belang protesteert tegen open asielcentrum in Diegem

Een delegatie van Vlaams Belang heeft gisteravond een protestactie gehouden tegen de komst van een open asielcentrum in een leegstaand hotel in Diegem. “Op een bepaald moment is de emmer vol en dit asielcentrum is de druppel te veel”, klinkt het bij de partij.

In het open asielcentrum in de Bessenveldstraat in Diegem zou plek zijn voor 375 vluchtelingen. “Ondanks de grote impact voor de gemeente hebben de inwoners van Machelen niet de minste inspraak gehad”, reageert Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), die in het federaal parlement de asielproblematiek opvolgt. Volgens de partij zal een open asielcentrum nog meer druk betekenen op de gemeente op allerlei vlakken. “In Machelen is 60 procent van de inwoners van niet-Belgische herkomst en minder dan 1 op 5 kinderen wordt er nog geboren in een gezin waar Nederlands wordt gesproken. Dat heeft verregaande repercussies op het onderwijsniveau, het verenigingsleven en de sociale cohesie. Ook voor de veiligheid zal dit kwalijke gevolgen hebben. En dat terwijl de politie van Vilvoorde-Machelen nu al onderbemand is”, aldus Van Langenhove. Ook het gemeentebestuur van Machelen gaf eerder al te kennen dat het niet opgezet is met de komst van het asielcentrum. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie liet toen weten dat er wel degelijk overleg is geweest.