Vlaams-Brabant wil witloofteelt nog beter ondersteunen

Wie witloof zegt, zegt Vlaams-Brabant. Al meer dan twintig jaar onderzoekt onze provincie het zogenoemde witte goud, want onze streek is pionier in Europa. Om die sterke positie te behouden, bundelt de provincie Vlaams-Brabant voortaan de krachten met de Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent.

De provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin van Herent gaan nauw samenwerken onder een extern verzelfstandigd agentschap: Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Het agentschap moet landbouwers en witlooftelers nog beter ondersteunen en het praktijkonderzoek en de innovatie in de witloofteelt stimuleren.

"Al 22 jaar komen witloofboeren hier in Herent informatie oogsten. Of het nu gaat om ecologische bemesting of insectenbestrijding, de telers zijn met al hun vragen welkom. Onze provincie doet er alles aan om hen zo goed mogelijk te adviseren, want het witloof is heilig in Vlaams-Brabant", zegt Tim De Clercq, directeur van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant.

In Herent, dat op een boogscheut van andere witloofgemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel ligt, wordt onder meer onderzoek gedaan naar het detecteren en bestrijden van bepaalde insecten. Van oogst tot bewaring, van wortel tot loof, alles wordt in het proefcentrum onderzocht.

"De provincie Vlaams-Brabant wil het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant een duidelijk signaal geven om te blijven investeren in witloofteelt. De consumenten worden daar beter van, want die krijgen het witloof dat ze willen. Beetje groter, beetje kleiner, andere kleuren, andere smaken. En daar zorgen wij hier voor", zegt gedeputeerde voor Landbouw Monique Swinnen (CD&V).