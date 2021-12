Vlaams parlement blaast 50 kaarsjes uit

Gisteren was het 50 jaar geleden dat de Cultuurraad voor de Nederlandstalige Cultuurgemeenschap werd geïnstalleerd. Dat was de voorloper van het huidige Vlaamse parlement. Met voormalig Vlaams minister Leo Peeters uit Kapelle-op-den-Bos blikken we terug op een halve eeuw Vlaams parlement.

Leo Peeters was 22 jaar lang burgemeester van Kapelle-op-den-Bos. Maar van 1989 tot 1995 was hij ook Kamerlid voor de toenmalige Socialistische Partij, kortweg SP. Tegelijkertijd was hij lid van de Vlaamse Raad, dat was de opvolger van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en de rechtstreekse voorloper van het Vlaams Parlement.

In 1995 werd hij Vlaams minister van onder meer Huisvesting, Binnenlandse Aangelegenheden. Meer dan 25 jaar later blikt Leo Peeters terug op een halve eeuw Vlaamse parlement. Wie in de Hertogstraat wandelt, kan ter gelegenheid van de 50ste verjaardag op de voorgevel van het Vlaams Parlement genieten van een speciale lichtshow. Met een druk op de knop kan je namelijk een confettibom loslaten op de voorgevel van het gebouw.