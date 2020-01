Vlaamse hotelscholen verzamelen in Steenhuffel

Bij Brouwerij Palm in Steenhuffel kwamen gisteren acht Vlaamse hotel- en toerismescholen samen. Ze bereidden er zich voor op een nationale wedstrijd: de AEHT Cornet & Tourism Trophy. Daarin wordt uitgemaakt wie de beste leerlingen zijn in de keuken, in de zaal en op het vlak van toerisme.

Binnen een maand zal de wedstrijd zelf plaatsvinden op Campus Wemmel. In totaal nemen er zo'n 25 leerlingen van acht Vlaamse hotel- en toerismescholen deel, waaronder ook Campus Wemmel. Van stress is er op deze introductiedag nog geen sprake. “Ik vind het eigenlijk nog best leuk. We weten nu al iets meer wat we moeten doen voor de wedstrijd. Er is nog altijd wel een verrassing van de mystery box: we moeten dingen koppelen aan elkaar, maar dat is allemaal nog geheim”, zegt Kimberley, leerling van COLOMAplus Mechelen.

De leerlingen kregen gisteren ook al van workshops, zoals food- en beerpairing. Wie die de nationale wedstrijd wint, mag in november aan de Europese competitie deelnemen in Portugal.