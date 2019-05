Vlaamse magistraten boos op Franstalige rechter

De houding van een Franstalige rechter in een zaak over een geschil in een supermarkt in Drogenbos zet kwaad bloed bij Vlaamse magistraten. De rechter spotte met de zaak en maakte ook nog een communautair geladen opmerking.

Een vrouw die bij een ruzie in een supermarkt in Drogenbos een andere klant had geslagen met een voorverpakte vis, moest gisteren voor die feiten verschijnen voor de correctionele rechtbank. De Franstalige rechter, die het incident in zijn vonnis vergelijkt met een scène uit de stripreeks Asterix, verleende de vrouw de gunst van opschorting. Verschillende Nederlandstalige magistraten hekelen de manier waarop de man met de zaak is omgegaan. “Hij trekt de hele zaak in het belachelijke en giet er een communautaire saus over, terwijl dit totaal niet aan de orde was”, klinkt het misnoegd.

Het parket van Halle-Vilvoorde stelde strafbemiddeling voor, maar de vrouw weigerde daaraan mee te werken. Ze werd uiteindelijk gedagvaard voor de Franstalige rechtbank in Brussel, waar ze nu de gunst van opschorting kreeg.

Volgens verschillende Nederlandstalige magistraten is het ongehoord hoe de rechter de zaak in zijn vonnis ridiculiseert: “Hij lacht met het feit dat het parket de zaak voor de rechtbank brengt en geeft het signaal dat je zomaar geweld mag gebruiken. Bovendien sprak hij over ‘de openbare orde van een dorp in Vlaanderen met een hoofdzakelijk Franstalige bevolking’’. Ze menen dat dit vonnis eens te meer duidelijk maakt dat het tijd is voor een aparte rechtbank in Halle-Vilvoorde.