Vlaamse primeur in Asse: wasstraat voor herbruikbare bekers

Volgend jaar treedt de nieuwe wet op het cateringmateriaal in werking en dat betekent dat het op zo goed als alle evenementen verboden is om drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflessen. Wash-it is een samenwerking van verschillende sociale maatwerkbedrijven en koepelorganisaties zoals de Federatie van muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV). Het bedrijf gaat via sociale economie herbruikbare bekers veilig wassen voor evenementen en festivals in gans Vlaanderen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) opende vanmiddag de eerste wasstraat voor herbruikbare bekers - een investering van 1,5 miljoen euro - bij AMAB in Asse. De voormalige beschutte werkplaats evolueerde naar een modern sociaal maatwerkbedrijf voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. AMAB is de samenvoeging van drie beschutte werkplaatsen – ook nog De Floere te Halle en Dymka Zaventem).