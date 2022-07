Vlaanderen Feest en Brussel Danst op 11 juli

Geen corona-editie dit jaar, maar alles erop en eraan voor de viering van de Vlaamse feestdag begin volgende week. Brussel wordt opnieuw het toneel van één groot volksfeest onder de noemer Vlaanderen Feest, Brussel Danst - een initiatief van de Vlaamse Overheid, georganiseerd door Muntpunt. “Het zwaartepunt zal natuurlijk op de Grote Markt liggen, waar we 's avonds eerst Like Me krijgen, daarna een DJ-set van Ancienne Belgique, van Mark, de goede vriend van Arno rónd Arno. Om dan af te sluiten met de apotheose: Raymond van het Groenewoud”, laat Roel Leemans, algemeen directeur van Muntpunt weten.

Daarnaast kan je onder meer genieten van stadswandelingen en fietstochten, tentoonstellingen, circusoptredens of muziektheater. “En het Muntplein wordt echt een rolschaatsarena met een roller skate jam, een roller skate speeddate en een roller skate party. Zowel het jongere als het oudere publiek komt hier zeker aan z’n trekken”, aldus Leemans. “Die verbondenheid tussen Vlaanderen en de hoofdstad Brussel is voor mij ook als Vlaams minister van Brussel uitzonderlijk belangrijk”, vult Benjamin Dalle aan. “We investeren ook veel in onze hoofdstad, denk maar aan onze prachtige culturele instellingen die we hier hebben. We willen ook heel wat Vlamingen kennis laten maken met Brussel. Onbekend is onbemind”. Dit jaar breidt de organisatie er daarom zelfs een extra dag aan. Want op 10 julie kan je drie gemeenten in de Zuidrand van Brussel ontdekken. Het volledige programma vind je op brusseldanst.be.

