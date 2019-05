Vlaanderen investeert in betere speelplaatsen

In onze regio krijgen zes scholen samen 90.000 euro om te investeren in hun speelplaats. Het gaat om het buitengewoon onderwijs Sint-Franciscus in Roosdaal, De Groene Parel en Sint-Lutgardisschool in Sint-Pieters-Leeuw, Campus Vijverbeek en Sleutelbos in Asse en De Knipoog in Opwijk. Zij krijgen elk 15.000 euro.

“Sport- en speelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. We stimuleren scholen om speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden,” zegt minister van Jeugd Sven Gatz.