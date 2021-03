Vlaanderen verdeeld in 17 regio’s, Hoeilaart en Overijse sluiten aan bij Oost-Brabant

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de zogenaamde regiovorming. Daarbij wordt Vlaanderen opgedeeld in 17 regio’s. De regio Halle-Vilvoorde telt 33 gemeenten, Overijse en Hoeilaart sluiten aan bij Oost-Brabant. Beide gemeenten doen dat op eigen vraag. Ze werken voor heel wat zaken namelijk al samen met omliggende druivengemeenten die tot Oost-Brabant behoren en wilden dat zo houden.

De vorming van 17 regio’s moet orde brengen in de chaos van lokale samenwerkingsverbanden. Vlaanderen telt vandaag 2.229 van die verbanden. “Elk van die samenwerkingsverbanden is ontstaan vanuit een bepaalde logica, maar de optelsom is een bestuurlijke chaos en een inefficiënte overheid”, zegt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). “Met de regiovorming versterken we de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging met minder structuren en mandaten.”

Overijse en Hoeilaart ruilen de regio Halle-Vilvoorde in voor Oost-Brabant. Beide gemeenten werken op heel wat vlakken al samen met gemeenten uit Oost-Brabant, en wilden die samenwerking behouden. “Alle druivengemeenten willen tot dezelfde regio behoren, vandaar onze keuze", vertelde burgemeester van Overijse Inge Lenseclaes onlangs aan onze zender. "Op het gebied van brandweer behoren we al tot de regio Oost-Brabant. Ook onze politie werkt vooral samen met zones richting het Leuvense."

De hertekening van de samenwerkingsverbanden zal in verschillende stappen verlopen. Openbaar vervoer, sociale huisvesting en eerstelijnszones worden als eerste aangepast aan de nieuwe regio’s. Politie, brandweer en afvalintercommunales volgen pas later. De hele operatie moet over tien jaar volledig afgerond zijn.