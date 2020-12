Vliegende herten klaar om ingegraven te worden

In Overijse worden een aantal vliegende herten ingegraven. Dat zijn geen gevleugelde, mythische dieren, maar reuzenkevers. De grootste keversoort van Europa heeft het moeilijk, maar gedijt goed in de Overijse grond.

Dit voorjaar werden zeven larven van het vliegend hert gevonden in een vermolmde houtstapel in een tuin in Overijse. “Een aantal larven, die al aan het verpoppen waren, werden meengenomen om in controleerde omstandigheden groot te brengen, omdat de kamer waarin de larven verpoppen beschadigd was. Die kevers zijn nu klaar om opnieuw ingegraven te worden in de grond,” legt Arno Thomaes van het Instituut van Natuur en Bosonderzoek uit.

Broedhoop

De kevers worden ondergebracht in een broedhoop. Dat is een stapel ingegraven loofboomstammen. De larven van het vliegend hert voeden zich met rottend hout. Vrijwilliger Sven Gillekens, die in Overijse woont, legde samen met zijn vader vier broedhopen aan op de populatie van het vliegend hert een duwtje in de rug te geven. “We konden een beroep doen op het samenwerkingsverband Plan Vliegend Hert en de gemeente Overijse voor het hout.”

Het Plan Vliegend Hert is een natuurproject dat werkt rond natuurverbindingen rond het Zoniënwoud. Het is een samenwerking tussen gemeenten, overheden en natuurorganisaties. www.planvliegendhert.be.