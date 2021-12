Voetbalvelden Zellik Sport maken plaats voor park

Gevoetbald wordt er al lang niet meer aan de Noorderlaan. In 2002 fusioneerde Zellik Sport met KSV Asse en verhuisde later naar het Waalborrepark, waar fusieclub Asse-Zellik 2002 vandaag nog altijd speelt. Nu beëindigt Asse definitief de erfpacht van de velden in Zellik. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe bestemming van de terreinen. De vrijgekomen oppervlakte komt in aanmerking voor de bouw van een school en de aanleg van een nieuw park.