VOKA: “Nieuwe ring kan groot verschil maken”

“We roepen de adviserende instanties op om de plannen zoals voorgesteld in het dossier dit najaar goed te keuren en zo ervoor te zorgen dat bedrijven in de noordrand beter bereikbaar zijn en de economische schade door de congestie op de Brusselse Ring krimpt”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes. “Een betere bereikbaarheid, die er ook moet komen met voldoende flankerende ingrepen voor ander verkeer, is cruciaal voor bedrijven om werknemers aan boord te krijgen en te houden. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan een nieuwe ring een groot verschil maken in het vinden van de juiste profielen en de arbeidsmobiliteit bevorderen."