Volgorde van derde prik is bepaald

De ministers van Volksgezondheid van ons land hebben vandaag bepaald wanneer en in welke volgorde de boosterpik zal toegediend worden voor de brede bevolking. De komende drie maanden komt iedereen boven de 18 jaar die volledig is gevaccineerd, aan de beurt voor een derde prik.

De voorbije weken kregen al de bewoners van de woonzorgcentra en mensen met verminderde immuniteit een derde prik van het coronavaccin. De zorgverleners, 65-plussers en mensen met een J&J-vaccin zijn intussen uitgenodigd of krijgen binnenkort een uitnodiging. Zij komen de volgende weken aan de beurt.

De volgende groep zijn de mensen tussen 18 jaar en 65 jaar die ingeënt zijn met Astra Zeneca. Zij krijgen hun derde prik best vier maanden na hun tweede en worden als volgende uitgenodigd. Nadien komen de mensen aan de beurt die gevaccineerd zijn met Pfizer of Moderna. Zij krijgen best zes maanden na hun tweede prik een derde. Als alles volgens plan verloopt, krijgt dus iedereen in die volgorde z’n derde prik in december, januari en februari. Er wordt opnieuw gewerkt van oud naar jong. Er is beslist dat onderwijspersoneel geen voorrang krijgt.