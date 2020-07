Volledig centrum van Ternat wordt zone 30

De zone 30 gaat in vanaf alle invalswegen om het centrum te bereiken. De grenzen van de zone reiken dus van het kruispunt van de Bodegemstraat met de Keizerstraat tot het kruispunt van de Assesteenweg en met de Statiestraat en de rotonde aan de Wijmenierlaan en Brusselstraat. Op zaterdag 18 juli zullen de verkeersborden er staan en is de zone 30 dus ook van kracht. Recente snelheidsmetingen tonen aan dat tot 76% van de automobilisten te snel rijden in het centrum. Eén op de vijf ongevallen met gewonden in Ternat de voorbije jaren, vond ook in dat centrum plaats.

“Met de zone 30 trekken we resoluut de kaart van de zwakke weggebruiker in het centrum van Ternat”, zegt schepen voor mobiliteit Gunter Desmet (CD&V). “Steeds meer Ternattenaren gebruiken de fiets en dat juichen we toe. We willen er voor zorgen dat zij zich in de meest veilige omstandigheden kunnen verplaatsen en we willen een veilige ruimte creëren zodat nog meer burgers voor de fiets kiezen. Het invoeren van een zone 30 in het dorpscentrum, waar ook nog eens een markt, vier scholen, bibliotheek, gemeentehuis, parochiezaal en sportcentrum gelegen zijn, is dan ook een logische stap."

Ternat kan naar eigen zeggen geen voet- en fietspaden aanleggen in het centrum omdat het te dicht bebouwd is. "Er is in het centrum zelf geen ruimte voor afzonderlijke fietspaden. We kunnen dus niet anders dan fietsers en auto’s te mengen. Om dit voor fietsers veiliger te maken is het noodzakelijk dat de snelheid omlaag gaat.”, aldus schepen Desmet. De zone 30 geldt tot en met het einde van dit jaar. Indien de proefperiode succesvol blijkt te zijn, zal de maatregel verlengd worden. De politie zal gedurende deze periode ook meer snelheidscontroles uitvoeren.

