Volley Vlaanderen wijst algemeen directeur Geert De Dobbeleer (Lennik) plots de deur

Het EK vrouwenvolley dat onlangs in ons land plaatsvond was een succes. Zo bracht de ticketverkoop meer dan 1.000.000 euro op. Het personeel begrijpt dan ook niet waarom de Raad van Bestuur de beslissing neemt. Schijnbaar was de relatie tussen De Dobbeleer en de top van de federatie al een tijd verzuurd.

Het statement van het personeel:



“Na een geslaagd EK vrouwenvolley in eigen land met meer dan 50.000 fans, met meer dan 1.000.000 euro aan ticketinkomsten en een steeds groeiend aantal leden kunnen we de beslissing onmogelijk aanvaarden. Dit en de vele andere succesvolle projecten van de laatste jaren hebben, onder leiding van Geert De Dobbeleer, het volleybal tot een ongezien niveau gebracht. Tevens werd de onderbouw stevig uitgebouwd en werden de inkomsten danig vergroot.

“We eisen dat de beëindiging van de samenwerking met As@p Management met onmiddellijke ingang wordt geannuleerd en we vragen een grondige hervorming van de Raad van Bestuur. Het vertrouwen in het huidige beleid door deze Raad van Bestuur is onherroepelijk beschadigd en we zien geen herstel mogelijk met de huidige samenstelling.”

Tot en met vrijdag wordt gestaakt.