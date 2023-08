Voorbereidingen Halse Mariaprocessie volop aan de gang

De voorbereidingen voor de comeback van de Halse Mariaprocessie in 2024 zijn volop aan de gang. Zo is de website www.mariaprocessie.be volledig vernieuwd. Ook aan de kostuums wordt gewerkt. Het is van 2018 geleden dat de stoet door de straten van Halle trok.

De website van de Mariaprocessie kreeg een update. Behalve uitleg over het tweejaarlijks spektakel, vind je er foto's en artikels over de befaamde 'Zwarte Madonna' van Halle en de mirakels die er worden aan toegeschreven. Ook valt er info te lezen over de basiliek, de bedevaart en de Vaantjesboeren, de bijnaam van de Hallenaren.

Intussen zit ook het creatief team van de Mariaprocessie niet stil, vertelt kostuumverantwoordelijke Guy Nechelput. "We zijn volop de kostuums aan het uitkiezen, waarmee we op pinksterzondag 19 mei 2024 willen buitenkomen. We doen dat nu al om nog de nodige retouches te kunnen uitvoeren. In september schrijven we onze vaste groep figuranten aan. Al is het natuurlijk van 2018 geleden dat we nog een stoet hebben georganiseerd. Dus nieuwe figuranten zijn zeker welkom."

Wil je figureren, mail dan naar: guy.de.keersmaecker@skynet.be.

Foto - bron: Marc Sluys