Voorbeschouwing: kan Wolvertem-Merchtem Tempo-Overijse aan?

In de derde amateurklasse A ontvangt Wolvertem-Merchtem zondag regiogenoot Tempo Overijse. Wolvertem-Merchtem begon slecht aan het seizoen met 4 op 27. Na de trainerswissel waarbij Alan Haydock vertrok naar Ninove en Jeroen Winderickx overkwam van Liedekerke, pakte de ploeg 9 op 9 en staat het nu elfde in de stand. Tempo-Overijse staat op dit moment achtste. Een vooruitblik.

De voorbije wedstrijden lag de gemiddelde spelersleeftijd bij Wolvertem-Merchem onder de 22 jaar. Een zevental spelers was geblesseerd. Toch klommen de Wolven onder trainer Winderickx op van plaats 15 naar plaats 11. De nieuwe coach had duidelijk meteen invloed op het spel. “Zowel op tactisch vlak als mentaal speelde hij een rol,” aldus speler Robbe Vandevoorde. “Als er een nieuwe trainer is, speelt iedereen extra gefocust en ik denk dat hij daar voor gezorgd heeft.”

Visueel

Toch zijn er nog werkpunten, vindt trainer Jeroen Winderickx: “Ik denk dat er fysiek nog iets kan gebeuren om de dingen te doen die we willen doen,” legt hij uit. “Maar eigenlijk zijn dat kleine dingen. Ik denk dat deze groep het nodig heeft om de zaken aanschouwelijk te maken, dat we dingen tonen op een visuele manier. Ik denk dat er dan nog veel meer in de ploeg zit dan al getoond is.”

Vorige week won Wolvertem-Merchtem met 0-1 op het veld van Wetteren. Nu komt het er op aan om nog meer te tonen. “We kunnen niet meer tevreden zijn met een gelijkspel,” klinkt het. Het behoud blijft de ambitie. Als de Wolven zondag winnen van Tempo-Overijse komen ze op gelijke hoogte met hun tegenstander. “Daar gaan we voor, al verwacht ik een moeilijke wedstrijd,” legt trainer Winderickx uit.