Voorbeschouwing: Liedekerke rekent op Desaegher voor match tegen Diest

In de eerste provinciale van het voetbal ontvangt Liedekerke dit weekend Diest. Liedekerke staat zesde in de stand, Diest staat op de tweede plaats. Bij Liedekerke rekenen ze dan ook op hun sterkhouder Steve Desaegher. Op zijn 38ste is de Dilbekenaar nog steeds dé diepe spits bij uitstek van het team. In zijn zesde seizoen bij Liedekerke staat de teller van Desaegher op 101 doelpunten. Met die doelpunten leidde de goaltjesdief zijn ploeg de afgelopen seizoen steeds naar de top 3.