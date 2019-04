Voorbeschouwing: speelt Meise dit weekend kampioen in tweede provinciale B?

In tweede provinciale B zou Meise dit weekend wel eens kampioen kunnen spelen. Vijf ploegen zijn daarvoor nog in de running. Als leider Meise zondag de overwinning pakt op het veld van Strombeek en als Kraainem en Ternat gelijk spelen, is de titel binnen.

Meise, Ternat, Kraainem, Kester-Gooik en Strombeek, alle vijf kunnen ze nog kampioen spelen in tweede provinciale B. Toch kan dit weekend beslissing vallen. Leider Meise trekt naar Strombeek, de vijfde in de stand. Nummer drie Kraainem ontvangt nummer twee Ternat.

“Het wordt spannend,” vertelt Chris De Backer, trainer van Meise. "De ploegen hangen zo kort bij elkaar dat iedereen van iedereen kan winnen en dat er elke week rare uitslagen zijn. We hebben het in elk geval in eigen handen, maar ik denk dat we vijftig procent kans hebben."

Derby

De verplaatsing naar Strombeek wordt dus geen gemakkelijke opdracht voor leider Meise. “Het is een derby, da’s altijd een beladen wedstrijd,” aldus De Backer. “De supporters zullen gebrand zijn, de spelers zullen er ook echt voor gaan. We zullen het moeilijk hebben, maar we geloven er in.”

Het zou de eerste keer zijn dat Meise kampioen speelt in tweede provinciale. Als dat zo is, houdt het feestje natuurlijk niet op. Na één seizoen in tweede provinciale zouden de Meisenaren volgend seizoen opnieuw een reeks hoger spelen.