Voormalig gouverneur De Witte algemeen vaccinatiecoördinator voor Vilvoorde en Machelen

“Een bijzonder goede zaak”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). “Het siert hem dat hij met al zijn ervaring na 25 jaar als gouverneur meteen bereid is gevonden om zijn schouders te zetten onder die grote uitdaging voor Vilvoorde en Machelen. Dat iemand die jarenlang de noodplanning gedaan heeft van de provincie en ook nog in zijn laatste maanden de coronaperiode in het voorjaar voor zijn rekening heeft genomen, nu opnieuw die verantwoordelijkheid wil nemen is toch speciaal. Hij had ook kunnen genieten van zijn pensioen en hopen dat hij snel een vaccin krijgt.”

Vanmiddag zit Bonte nog samen met de nieuwe algemene coördinator rond de uitbouw van het vaccinatiecentrum. Er is intussen met Sportizon ook een lokaal evenementenbureau met veel expertise aangeduid die de inrichting van CC Het Bolwerk op zich zal nemen. Ook met hen is er een overleg gepland.

De Witte zwaaide eind 2019 al af als gouverneur. Maar omdat er geen opvolger werd gevonden kreeg hij nog een verlenging van acht maanden tot eind augustus. In die periode kreeg hij dus nog de coronapandemie op zijn bord. Intussen werd De Witte opgevolgd door Jan Spooren.