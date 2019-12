Voormalig hoofkwartier Rodania tegen de vlakte

Aan de de Limburg Stirumlaan in Wemmel is vandaag de afbraak begonnen van het voormalige hoofdwartier van Rodania. Met brute kracht van werd het gebouw vanochtend gesloopt, al blijft de gevel wel overeind. Op de site wordt de komende jaren een woonproject gebouwd.

Een tijdje terug verkocht horlogeproducent Rodania het gebouw in Wemmel en trok naar een kleiner gebouw in Gent. De productie van Rodania was gevestigd in Zwitserland, maar de opslagruimten, showrooms en burelen bevonden zich vlakbij de Ring rond Brussel. Een projectontwikkelaar kocht het monumentale gebouw in en 2017 en verbouwt de site straks tot 52 appartementen en tien schakelwoningen. Die moeten tegen 2021 klaar zijn.