Voormalig schepen in Lennik Filip Van Ginderdeuren ook in beroep veroordeeld

Voormalig schepen in Lennik Filip Van Ginderdeuren is door het Brusselse hof van beroep veroordeeld voor verduistering, oplichting en valsheid in geschriften. Volgens het hof heeft hij misbruik gemaakt van verschillende beschermelingen voor wie hij aantrad als voorlopig bewindvoerder.