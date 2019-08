Voortvluchtige wapenhandelaar opgepakt in Portugal

Jacques Monsieur, een notoire wapenhandelaar uit Beersel, is opgepakt in Portugal. De man werd vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar was sindsdien voorvluchtig.

De 64-jarige Jacques Monsieur, afkomstig uit Lot bij Beersel, is een van de meest beruchte wapenhandelaars ooit in België. Hij stond terecht omdat hij tussen 2006 en 2009 maar liefst 100.000 automatische geweren aan Libië, tanks en helikopters aan Guinee-Bissau, militair materiaal aan Iran, 200.000 automatische geweren met bijhorende munitie, gevechtshelikopters en -vliegtuigen aan Tsjaad en raketlanceerders en mitrailleurs aan Pakistan had verkocht. In 2018 kreeg hij van het Hof van Beroep 4 jaar gevangenisstraf en een boete van 1,2 miljoen euro wegens illegale wapentrafiek en deelname aan een criminele organisatie. De man vluchtte na z’n veroordeling en stond sindsdien internationaal geseind.

“We vonden Jacques Monsieurs spoor terug in Tarascon in Frankrijk, waar hij de eigenaar was van een mas, een type landhuis-boerderij. Die mas verkocht hij in maart van dit jaar”, klinkt het bij het FAST-team van de federale politie. Monsieur was eigenaar van een groot aantal paarden. Negen daarvan liet hij vorige maand over naar Portugal overbrengen door een Franse paardenfokker. De politie volgde dat spoor en het bracht hen naar Evora in Portugal. “Via de intense samenwerking tussen de Belgische, Franse en Portugese speurders kon de voortvluchtige gelokaliseerd en gearresteerd worden door FAST-Portugal. Hij had een geheim onderkomen in een groot landhuis naast zijn paardenstallen.” Het federaal parket heeft een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd en vraagt de overlevering naar ons land.