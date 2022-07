In Halle heeft de partij van burgemeester Marc Snoeck (Vooruit) met haar allereerste ‘woonactie’ de problemen op de woningmarkt aangeklaagd. “We willen dat registratierechten en notariskosten verlaagd worden en startende kopers voorrang geven,” aldus Vooruit-voorzitter van Halle en provincieraadslid Bertrand Demiddeleer. Ook pleit de partij voor een overheidscorrectie op de huurprijzen.

Vooruit Halle over de dure woningmarkt: "We moeten nù ingrijpen"

De gemiddelde koopprijs in Halle bedraagt momenteel 320.000 euro, stelt Vooruit. “En we zien dat onze woningmarkt almaar meer investeerders aantrekt die meerdere woningen opkopen. Daarom willen we startende kopers voorrang geven op een betaalbare eigen woning,” legt Demiddeleer uit.

Maar ook huurders hebben het almaar moeilijker. Daarom wil Vooruit inzetten op meer sociale woningen, een rem op de huurprijzen en een tijdelijke bevriezing van de huurindexering. “We moeten nu ingrijpen op de huurindexering,” vindt Demiddeleer. “Vorig jaar stegen de prijzen in Halle met 9 procent. De gemiddelde huurprijs in onze stad bedraagt nu 852 euro. Veel huurders vielen de voorbije weken achterover toen ze plots meer huur moesten betalen. Soms zelfs tot 80 euro extra per maand.”

Met een nieuw instrument, de huurprijsrem, wil Vooruit buitensporige huurprijzen bestrijden. “In een markt met een hoge vraag en een laag aanbod, willen we een verplichte marktprijs opleggen,” aldus gemeenteraadslid Valerie Hamelryck. “Zo belonen we de eerlijke verhuurder en halen we de huisjesmelkers uit de markt.”