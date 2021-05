Vooruit Halle wil hervorming van inschrijvingen secundair onderwijs

De Halse meerderheidspartij Vooruit wil dat het Centraal Aanmeldingsregister hervormd wordt. Met dat register kan je je kind inschrijven voor het secundair onderwijs. “Maar het systeem heeft duidelijke tekortkomingen. We steunen dan ook de oproep de ouders die geen plaats in Halle vonden voor hun kinderen om het systeem te veranderen”, zegt Bertrand Demiddeleer, voorzitter van Vooruit Halle.

In Halle vinden momenteel 55 kinderen die voor het eerst naar het secundair gaan, geen plaats in een Halse school naar keuze. Het gevolg daarvan is dat de kinderen zullen moeten pendelen naar scholen in een andere gemeente. Dat terwijl er kinderen uit andere gemeenten naar Halle pendelen. “Dit krijg je toch niet uitgelegd?” reageert Bertrand Demiddeleer, voorzitter Vooruit Halle. “Onze stad is een scholenstad. Het niveau van onze scholen is dusdanig dat een plekje gegeerd is. De invoering van het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) leek ons een goede zaak om het kamperen voor de scholen tegen te gaan. Maar het heeft echter serieuze tekortkomingen.”

Zo vraagt Vooruit zich af waarom in het secundair onderwijs de factor nabijheid niet meespeelt, in tegenstelling tot bij het aanmeldingssysteem voor de lagere scholen. “Het huidige systeem voor het secundair onderwijs benadeelt, door de grote instroom van buiten Halle, de Hallenaars zelf," zegt Demiddeleer. Al meer dan 1.000 mensen ondertekenden intussen een petitie die ouders opstartten om het systeem te veranderen. Vooruit steunt de petitie. "We roepen alle lokale partijen dan ook op om de nodige druk op hun parlementairen en ministers uit te oefenen, met de vraag de procedure van het CAR te herzien."