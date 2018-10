Voorzitter Rutten: “Statutaire maatregelen als lokale Open Vld samen bestuurt met Vlaams Belang”

Zoals geweten hebben Vernieuwing, Open VLD en N-VA in Grimbergen een principeakkoord gesloten. Vraag is of daarmee het cordon sanitaire doorbroken wordt? Tijdens het Kopstukkendebat op VRT lieten ook de nationale partijvoorzitters hun licht schijnen over de kwestie.

Vernieuwing is de lijst rond Bart Laeremans, die in 2015 uit Vlaams Belang is gestapt. De partijen die in Grimbergen uit de boot vallen, zeggen dat Open Vld en N-VA hiermee het cordon sanitaire rond Vlaams Belang breken. Naast Laeremans hebben nog heel wat andere kandidaten van Vernieuwing hebben een verleden bij de partij. Vandaag zou slechts één verkozene verbonden zijn aan de partij, Luk Raekelboom, die parlementair medewerker is van Vlaams Belang.

Open Vld is er toch niet helemaal gerust in het verbond. “We onderzoeken de zaak. Wij besturen niet met extreem-rechts en extreem-links, daar zijn we heel consequent in. Als we zien dat onze lokale mandatarissen in Grimbergen besturen met leden van Vlaams Belang, heeft dat statutaire gevolgen voor hen. Dan nemen we daar afstand van als partij en volgen er gepaste maatregelen,” zei Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten tijdens het Kopstukkendebat op VRT.

Ook de N-VA heeft de partij Vernieuwing gescreend. “We hebben de samenwerking met Vernieuwing in Grimbergen nagekeken en voor N-VA kan het. Ik ken de familie Laeremans persoonlijk als een eerbiedwaardige familie uit de Vlaamse Beweging, maar associeer hen niet met extreem-rechts. Bart Laeremans is ook niet voor niets in onmin geraakt met het Vlaams Belang en daarom uit de partij gestapt,” besloot Bart De Wever.

Bart Laeremans bevestigt dat Raekelboom voor Vlaams Belang gewerkt, maar ziet geen probleem. "Luk is al sinds 2012 gemeenteraadslid in Grimbergen. Alle kandidaten hebben een beginselverklaring moeten tekenen waarin ze onafhankelijk van een nationale partij werken. Ik ben het niet eens dat hier in Grimbergen het cordon sanitaire doorbroken zou worden. Onze leden zijn verkozen zonder enige steun van een nationale partij."

Open Vld-lijsttrekker Chris Selleslagh vult aan. "We hebben ons goed ingedekt. Alle kandidaten van Vernieuwing hebben inderdaad een document ondertekend waarbij ze afstand doen van Vlaams Belang. In het document staan onder meer zaken rond integratie, iets wat je nooit in een programma van Vlaams Belang zou vinden. Zo hebben ze ons overtuigd."