Voorzitter voetbalclub betreurt baldadigheden speler

Het incident deed zich voor in het begin van de tweede helft tegen Vilvoorde City. De stand was 1-1 in het Sportstadion Drie Fonteinen toen een speler van Infinity FC.Vilvoorde B compleet door het lint ging. “Er werd een fout op hem gemaakt die de arbiter volgens mij niet gezien had – dat kan uiteraard gebeuren”, vertelt Carim Fnine. “Onze speler heeft vervolgens een soort slaande beweging naar de tegenspeler gemaakt. De arbiter heeft hem meteen terecht de rode kaart getoond. Daarop heeft hij gespuwd naar de scheidsrechter en zijn kaarten afgepakt. Hij heeft de man aangeraakt maar volgens mij zeker niet geslagen.”

De match werd meteen stopgezet en de politie werd zelfs opgeroepen om de gemoederen te bedaren. “Dit is onaanvaardbaar gedrag en daarvoor zijn er geen excuses”, vervolgt de voorzitter. “Maar wij zijn als club mee het slachtoffer van wat die speler heeft gedaan. Wat het nog vervelender maakt, is dat dit geen speler is met het klassieke profiel van een ‘crapuul’. Het gaat om een man van zowat 40 jaar met een job en drie kinderen die de controle over zijn emoties helemaal verloren is.”

Fnine vindt het pijnlijk en triest dat zijn club hierdoor een negatief imago krijgt. “We hebben bij Infinity 229 jeugdspelers, een vrouwenploeg met 30 leden, twee volwassenenploegen en dan nog trainers, vrijwilligers en ouders die lid zijn. We spreken over een jeugdwerking van in totaal 500 leden. Ik hoop dat de club niet gestigmatiseerd gaat worden door dit geïsoleerd feit, dat weliswaar onaanvaardbaar is. We hebben ook een duidelijk intern reglement hierover. Volgens mij zal de speler geen voet meer op een voetbalveld zetten bij ons. Ook de Voetbalbond zal zeker nog een schorsing uitspreken.