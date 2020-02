Vrachtverkeer Brussels Airport lijdt onder coronavirus

Vorige maand stond het vrachtverkeer tussen het Verre Oosten en ons land op een laag pitje door het Chinees nieuwjaar. Rond deze periode moet op Brucargo dat vrachtverkeer opnieuw op gang komen. "Het komt iets trager op gang dan normaal. De Chinese overheid heeft door het coronavirus beslist om de Chinezen iets meer vrije dagen te geven na hun nieuwjaar. De bedrijvigheid in China is daardoor trager op gang gekomen, maar we verwachten dat alles eerstdaags op gang zal komen", zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport.

Andere oorzaken van het uitblijven van vrachtverkeer is de dalende consumptie. Miljoenen Chinezen verblijven namelijk nog altijd in quarantaine. "Het is nu nog moeilijk inschattten wat de volledige impact zal zijn op het vrachtverkeer. Besmettingsgevaar is er alvast niet. De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft geoordeeld dat er op dit moment geen risico is voor ons land. Er moeten dan ook geen specifieke maatregelen genomen op het vlak van passagiersvervoer en cargo", aldus Chioua Lekhli.