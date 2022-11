Vrachtwagen dendert door middenberm Ring rond Brussel: als bij wonder geen gewonden

Het fileleed was zaterdag weer niet te overzien op de Ring rond Brussel. Een vrachtwagen met trekker ging er iets voor 10 uur los door de middenberm. Niemand raakte gewond maar het duurde tot een stuk in de namiddag voor de Ring weer vrij was.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was veroorzaakt door een ongeval. Een bestuurder van een zware vrachtwagen had de file te laat opgemerkt, moest alles dichtgooien en ging bij dat manoeuvre door de middenberm. Als bij wonder raakte niemand gewond. De vrachtwagenchauffeur was wel danig geschrokken. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De laadbak van de camion was ook leeg.

Urenlang waren er op de buitenring twee tot drie rijvakken versperd en moest het verkeer over de linkerrijstrook. Ook op de binnenring werden de linker rijvakken afgesloten voor de takeling en proper maken van het wegdek. Pas rond 14 uur was de rijweg opnieuw vrij.