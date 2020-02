Vrachtwagen gekanteld aan Leonardtunnel

Vanochtend is een zwaar ongeval gebeurd op de buitenring net voor het inrijden van de Leonardtunnel. Een vrachtwagen is er gekanteld.

De chauffeur raakte lichtgewond en kon uit z’n cabine worden bevrijd. Z’n vrachtwagen belandde op z’n zijn. De Leonardtunnel is afgesloten. Straks zal dat in beide richtingen het geval zijn om het gevaarte te kunnen omdraaien en takelen. Eerst moet de lading isolatiemateriaal nog worden overgeladen. De brandweer van Brussel en Overijse zullen nog een tijdje werk hebben.

Ook in Dilbeek kantelde vanochtend een vrachtwagen. Dat gebeurde op de binnenring. "Er snelden en aantal van onze teams, en ook Brusselse collega's naartoe, omdat aanvankelijk gemeld werd dat de chauffeur gekneld was", klinkt het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Dat bleek gelukkig niet het geval, de man geraakte op eigen houtje uit zijn cabine en raakte slechts lichtgewond. Het takelen en opruimen namen veel tijd in beslag, maar de weg is ondertussen weer vrij."