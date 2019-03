Vredegerecht Zaventem gaat tegen de vlakte

Tot 2014 was het vredegerecht in het vervallen gebouw aan de Vilvoordelaan gevestigd. Sindsdien wordt enkele ruimten in het gebouw gebruikt voor een Repair Café en kringloopwinkel Het Tweedekanshoekje. Toen zij zich vestigden in de gebouwen, zei Zaventem al dat het om een tijdelijk verblijf zou gaan.

Buurtbewoners zien ook hun moestuinproject in de tuin van het vredegerecht verdwijnen. De buurt kweekte er samen groenten, wat de sociale cohesie bevorderde. Zaventem heeft voor de moestuin een plekje voorzien aan de nieuwe scoutslokalen, maar die plek vinden de initiatiefnemers té afgelegen waardoor het project zijn waarde zou verliezen.

In de plaats van het vredegerecht komen straks een winkel of horecazaak en een tiental appartementen. De opbrengsten van de verkoop van de site gaat naar het OCMW van Zaventem, dat eigenaar is van de gebouwen.