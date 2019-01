Vreemde gasgeur, metingen negatief

Woensdagavond kreeg de brandweerzone Vlaams-Brabant West een achttal meldingen binnen over een gasachtige stank boven Halle en Beersel. De oorsprong ervan is een raadsel.

In de vooravond, grofweg tussen 17 en 19u, belden acht verontruste inwoners naar de Brandweerzone Vlaams-Brabant West. Ze maakten melding van een gasachtige geur rond hun woonplaats. De meldingen kwamen uit de Dworpsestraat in Lot (Beersel) en uit het centrum van Halle (Bergensesteenweg, Oudstrijdersplein, Nieuwstraat en Zuster Bernardastraat).

Wannes Monteyne van Politiezone Zennevallei aan onze redactie: “Op al die locaties is de brandweer ter plaatse gegaan, maar in alle 8 gevallen bleken de metingen negatief. Later op de avond was de geur geweken en kwamen er geen meldingen meer binnen.”

De oorsprong van de gasgeur kon nog niet achterhaald worden. Vorige week werden twee scholen, één in Beersel en één in Sint-Genesius-Rode, ook al een tijdlang ontruimd toen een gasgeur werd waargenomen. Ook daar vond de brandweer toen geen gaslek.