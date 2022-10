Vrienden starten benefiet voor door hersentumor getroffen Lex (11): “We willen dat hij terug kan fietsen”

Met ‘Een hart voor Lex’ hebben vrienden en klanten van frituur ‘t Krokantje in Koningslo een steunactie op poten gezet voor Lex, het 11-jarig zoontje van de uitbaters. De jongen kampt met een zware hersentumor waardoor zijn zicht intussen uiterst beperkt is. Via deze benefiet wil men genoeg geld verzamelen om hem een dure aangepaste fiets te kunnen kopen.

De lijdensweg van Lex en zijn gezin duurt intussen al een hele poos. “Vorig jaar is Lex geopereerd voor een grote kraakbeentumor”, vertelt mama Samantha Vlasselaerts. “Het gaat om een heel zeldzame, kwaadaardige kanker waar nog niet veel over geweten is. Zijn hersenen waren helemaal naar achter geduwd. De ingreep is op zich goed verlopen, al heeft hij wel vier dagen in coma gelegen. Zijn oogzenuwen zijn echter heel dun geworden waardoor hij nog amper drie procent van zijn zicht heeft. Hij ziet wel dat er iemand voor hem staat maar niet wie.”

Een en ander had uiteraard verregaande gevolgen. Zo moest hij veranderen van school, braille leren en met een blindengeleidestok leren stappen. Bovendien bleek de tumor niet verslagen. “Op 1 juli werd hij terug geopereerd want de tumor was teruggekomen. Nu is hij met een protontherapie bezig. Dat zijn 36 sessies met bestralingen. Intussen is het leven tussen angst en hoop. We geloven nog altijd volop in genezing. Lex is heel sterk geweest tot nu maar nu zit hij met vragen of het nog gaat terugkomen.”

Samantha en haar partner Tim Verbelen staan al 20 jaar in hun frituur ’t Krokantje in Koningslo. Toen Lex met zijn eigen pop-upsnoepwinkeltje voor de frituur ging staan, bleek dat een enorm succes. “Ze zijn nog eens komen aandringen om toch iets te organiseren en we zijn gezwicht. Lex kan niet meer sporten maar zou toch nog graag fietsen. Het zou hem ook heel goed doen want zijn conditie is slecht en hij moet wat buitenkomen. Zo’n speciale elektrische duofiets is dan een optie. Het is een tandem op maat waarbij hij vooraan in een aangepast zitje kan meepedaleren. Die zou wel zo’n 10.000 euro kosten.”

De online verkoop van wafels, chocolade truffels, azalea’s, geurkaarsjes loopt tot 23 november. Ook giften zijn welkom. Als de opbrengst hoger is dan het beoogde bedrag wordt het doorgestort naar het Kinderkankerfonds. “We kennen Tim en Samantha al heel lang”, zegt Marc Van Ransbeeck namens de vriendengroep. “In het begin hebben ze die intitatieven wat afgewimpeld maar uiteindelijk gingen ze toch akkoord. Die mensen moesten al zoveel doorstaan. We gunnen Lex die aangepaste fiets dan ook enorm hard zodat hij eindelijk terug kan fietsen.”

Alle info over de benefiet vind je hier.