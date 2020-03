Vrienden van de Grot: "Opvallend veel mensen zoeken hier steun"

In deze onzekere tijden branden heel wat mensen een kaarsje voor een goede afloop van de coronacrisis. De Vrienden van de Grot in Teralfene, bij Aflligem, telden de voorbije weken dan ook meer brandende kaarsen en bezoekers. "Opvallend veel mensen zoeken hier steun en troost bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw", zegt Erwin Vanmol.

Een kaarsje laten branden in een kerk is onmogelijk door de coronamaatregelen, maar aan de grot in Teralfene lukt het gelukkig wel. “Het aantal mensen die een kaarsje komen branden, is fenomenaal gestegen. Het valt echt op”, zegt Erwin Vanmol van de Vrienden van de Grot, de groep vrijwilligers die instaan voor het onderhoud van de grot. “De mensen zoeken troost bij het beeld van Maria. Het gaat om zowel jonge als oude mensen.”

Ook het feit dat kerken dicht zijn, lokt gelovigen naar de grot in Teralfene. Door de vele kaarsen hebben de vrijwilligers wel hun handen vol met het verwijderen van het overgebleven kaarsvet. Wij gingen vandaag ook even steun zoeken bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw in Teralfene.