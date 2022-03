Vrijwilligers in de bloemetjes gezet in wzc Zonnesteen Zemst

Deze week is het de Week van de Vrijwilliger en daarom worden in heel Vlaanderen vrijwilligers in de bloemetjes gezet.

Ook in onze regio kregen heel wat vrijwilligers een attentie of een bedankje. Dat was onder meer het geval in woonzorgcentrum Zonnesteen in Zemst. Samen met het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk zette de directie de vrijwilligers in de spotlights. Een reportage zie je vanavond in ons nieuws.