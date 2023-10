Vrouw die verdacht wordt van moord op adoptiemoeder blijft in de cel

De 35-jarige vrouw uit Steen die verdacht wordt van de moord op haar adoptiemoeder in haar woning Steenokkerzeel, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer beslist.

Het slachtoffer kwam om het leven in de nacht van 11 op 12 juli in haar woning langs de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel. Kort nadat de politie het lichaam van de zestiger aantrof in haar huis, recht tegenover het lokale politiecommissariaat, werd haar 35-jarige adoptiedochter opgepakt en aangehouden. Haar aanhouding is nu met een maand verlengd. Het parket van Halle-Vilvoorde gaat uit van oudermoord. Het onderzoek naar de feiten loopt verder.