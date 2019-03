Vrouw uit Opwijk krijgt vijf jaar voor aandeel in garagemoord

In juli 2014 werd een garagist doodgeschoten in zijn woning in Lebbeke, op enkele honderden meters van de gemeentegrens met Opwijk. Het was de vrouw van het slachtoffer die de moord besteld had bij een bevriend koppel. Zij zouden 35.000 euro krijgen in ruil.

De vrouw uit Opwijk overtuigde haar toenmalige echtgenoot om de moord uit te voeren omwille van het geld. Voor haar aandeel in de feiten krijgt ze nu vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Haar ex-partner uit Dendermonde krijgt 18 jaar cel, de vrouw die het moordplan bedacht 20 jaar cel.

Foto: archief RINGtv