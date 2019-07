Vuilnismannen moeten extra vroeg uit de veren

Vuilnisophalers moet tijdens deze warme dagen extra vroeg uit de veren. Voor de werknemers van Intradura is het om 4u30 verzamelen geblazen. Het kwik is op dat vroege uur al gestegen tot 24 graden. RINGtv ging vanochtend mee op ronde.

Bij Intradura is er dezer dagen vroeg op de dag - zeg maar midden in de nacht - al heel wat activiteit. Door de hittegolf heeft de intercommunale de afvalophalingen vervroegd. "38 graden is heerlijk weer, maar voor de afvalophalers betekent het ook veel zwaardere omstandigheden om in te werken. Daarom zullen de afvalophalingen van Intradura vervroegd worden tot en met 26 april met een uur vervroegd", zegt Gunther Van Heymbeeck, Operations Manager bij Intradura.

De ophalingen starten om 5 uur in plaats van 6 uur. "Zo vermijden we zo veel mogelijk de namiddaghitte. Onze ophalers moeten met veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord", zegt Gunther Van Heymbeeck, Operations Manager bij Intradura.

Bovendien ondervond onze reporter aan den lijve dat het afval bij warm weer een extra onaangenaam geurtje verspreidt. Intradura vraagt aan de inwoners om het afval vóór 5u buiten te zetten, dit kan al vanaf 18u de avond voordien. Om het werk te verlichten, is het ook aangeraden om de afvalzakken niet te zwaar te vullen. Een vuilnisman moet al snel zo'n 1.000 zakken heffen op een ronde.