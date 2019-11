Vzw Da's Best realiseert eerste eigen asbestsanering in regio

Vzw 'Da's Best' heeft met vele helpende handen de regio een klein stukje veiliger gemaakt. Tinneke Van Sande: "KFC Malderen is een club in groei en telt nu een tweehonderdtal leden. Maar de club zat met een historische vervuiling. De statribune was over de volledige lengte bedekt met asbestplaten die in heel slechte staat zijn. Ook de ondergrond was verontreinigd. Met de vzw Da's Best kozen we Malderen uit als eerste saneringsproject. Dankzij heel wat vrijwilligers en de begeleiding van Asbitech -dat het project sponsorde- is het asbest nu verwijderd. De spelers en toeschouwers kunnen nu in een veilige omgeving hun hobby beoefenen."



'Da's Best' was het 'woordmopje' van vader Dirk Van Sande die bijna 51 jaar was toen in 2011 longvlieskanker werd vastgesteld als gevolg van blootstelling aan asbest. Tinneke: "Het werd een hevige strijd en mijn papa bracht ons tijdens zijn laatste maanden de grootste levenslessen bij. Hij was enorm humoristisch, positief en zelfs als de vooruitzichten heel erg waren, bleef hij zeggen 'alles komt goed' Da's Best'. Mensen denken nog te vaak dat je enkel ziek kan worden als je in een asbestbedrijf hebt gewerkt, maar dat was dus bij mijn vader niet het geval. Asbest zit overal, in elke woning op straat, op openbaar domen: iedereen loopt potentieel gevaar om het in te ademen. En daar willen we wat aan doen."



Truitjes

De vzw Da's Best is nu ook erkend door de Koning Boudwijnstichting als goede doel. Van Sande: "We kregen ook 1.000 euro steun van de Stichting Willy Vanderstappen uit Kapelle-op-den-Bos, waarmee we nauw gaan samenwerken. We gaan ook andere asbestsaneringsprojecten in de buurt opstarten om de omgeving veiliger te maken. Daarnaast organiseren we info-avonden voor mensen die een oudere woning kopen en waarschuwen we voor het grote gevaar van asbest en hoe ze ermee moeten omgaan."



Naast heel wat benefietacties zoals de verkoop van pins, verkoopt de vzw ook lotjes voor de truitjes van speler Jan Vertonghen en renner Remco Evenepoel. Een lotje kost 10 euro, dan maak je kans om het truitje te winnen. Alle info: www.dasbest.be.