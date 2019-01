vzw De Rand trapt nieuw jaar op gang

In gemeenschapscentrum De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode heeft vzw De Rand het nieuwe jaar op gang getrapt tijdens de nieuwjaarsreceptie. Voor vzw De Rand was het -zeker na de verkiezingen van oktober vorig jaar- een ideale gelegenheid om kennis te maken met heel wat nieuwe gezichten.

22 jaar geleden werd vzw De Rand opgericht om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te ondersteunen. Op de nieuwjaarsreceptie maakte vzw De Rand z’n voornemens voor het nieuwe jaar bekend.

“De komende weken plannen we een grote informatieronde bij de nieuwe gemeentebesturen. We moeten alert blijven om hun noden en behoeften, zodat we hen kunnen blijven ondersteunen waar nodig. Het is goed om als vzw De Rand de vragen van de gemeenten te kennen. Daarom doen we een uitgebreide kennismaking,” zegt Eddy Frans, directeur van vzw De Rand.

Eén van de belangrijke nieuwe gezichten tijdens de receptie is Bart Nevens, de kersverse gedeputeerde van Vlaams karakter. Die geeft het begrip 'Vlaams karakter' alvast een hele brede invulling.

“Ik denk dat we ons niet alleen mogen beperken tot het Vlaams karakter van de Rand, maar ook specifiek de problemen rond wonen. We weten dat bouwgrond en woningen zeer duur zijn, dat er ook een vlucht is vanuit de Vlaamse Rand naar andere regio's en daar willen we als provincie ook op inzetten en zorgen dat betaalbaar wonen ook mogelijk blijft voor de jeugd," aldus Bart Nevens (N-VA).