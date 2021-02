vzw Uit Het Niets ziet vraag naar voedselpakketten stijgen

De coronacrisis is voor veel mensen een ramp in hun portefeuille. Sommigen moeten noodgedwongen aankloppen bij een voedselbank. Bij vzw Uit Het Niets in Vilvoorde merken ze dat de vraag naar voedsel steeds groter wordt, net nu ze hun pand bijna moeten verlaten.

Het is al maanden alle hens aan dek bij vzw Uit Het Niets, die wekelijks zo’n 120 voedselpakketten verdeelt in Vilvoorde. Door de coronacrisis kloppen hier elke week twee à drie gezinnen meer aan. “Ik werkte voor de horeca en ben al sinds 15 juni technisch werkloos”, zegt Martine Tuyaerts. “Ik kwam vroeger rond met mijn loon, maar nu verdien ik 300 euro per maand minder. Ik zag geen andere uitweg meer dan voedselbedeling. Het is niet gemakkelijk.”

Net nu de vraag zo hoog is, kreeg vzw Uit Het Niets te horen dat ze hun pand moeten verlaten. Daarom moet snel een nieuwe thuishaven gevonden worden om de voedselbedeling voort te kunnen zetten. Wie ruimte ter beschikking heeft kan de vzw altijd een bericht sturen via Facebook.